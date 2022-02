Stasera in tv, GF Vip su Canale 5: Biagio entra per un faccia a faccia con Barù? Cosa potrebbe accadere

Il "Grande fratello vip" sta tornando con il consueto appuntamento del lunedì sera e anche per questa puntata sono previsti sorprese e colpi di scena per i concorrenti e i telespettatori. Nell'attesa di scoprire cosa succederà, all'interno della casa sembra si stia respirando un'aria di scontri e polemiche. Al centro del mirino Barù che ha usato un termine poco carino nei confronti di Miriana Trevisan. Gli autori avranno preso dei provvedimenti al riguardo? FOTO: Ufficio stampa Mediaset e @Kikapress MUSICA: Summer- from bensound.com

Ultimo aggiornamento: 16:32

