Barù hot a Verissimo su Jessica: «Voglio tante cose, ma non è la fascia oraria giusta...»

Barù e Davide Silvestri sono ospiti di Verissimo da Silvia Toffanin. Dopo l'esperienza del Grande Fratello Vip sono rimasti molto amici e hanno iniziato a frequentarsi fuori dalla casa più spiata d'Italia. L'attore ammette di star pensando al matrimonio, anche se si mostra sorpreso della fuga di notizie: «Il mio pensiero è di riuscire a farlo presto. Voglio fare una cosa fatta bene, non in fretta». Non sono mancate le domande su Jessica Selassiè.

Silvia Toffanin non può fare a meno di chiedere dell'infatuazione della principessa, ma ci arriva piano piano, mentre Barù tergiversa: «Sto molto bene, sono stato nel bosco, ho abbracciato un sacco di alberi, ho guardato le stelle. Non ho amiche, non ho spasimanti». La vincitrice dell'edizione dl GFVip ha ammesso di essersi presa una cotta per lui, ma lui continua a dire di ritenerla solo un'amica.

«Jessica non l'ho ancora vista. Ho visto Davide due volte... Sì, ma certo che voglio vederla. La gente che voglio vederla poi la vedo... Anche lei non mi spiacerebbe. Facciamole fare le sue cose. Io devo fare un viaggio», spiega in apparente imbarazzo. Poi dopo aver visto l'intervista di Jessica di qualche settiman fa aggiunge: «Che carina, le voglio bene. Non sono innamorato, vorrei mettere una fine a questa cosa che non è mai esistita. La guardavo con un affetto profondo per un'amica».

Dal pubblico fanno notare di non crederci perché la guardava con desiderio. «Io voglio tante cose. Se io ho voglia di qualcosa... lasciamo perdere, non è la fascia oraria giusta. Mi dispiace deludervi...», la replica. «La gente pensa che è colpa mia. Li faccio mettere insieme al mio matrimonio. Non ho nulla contro di lei», aggiunge Davide.

