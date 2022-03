Gf Vip, per Jessica e Barù tempo di bilanci prima della finale: «Non mi sono mai illusa su di te»

Sembrava impossibile, ma la strana coppia Jessica-Barù alla fine ce l'ha fatta ad arrivare insieme all'ultima puntata del Gf Vip. Sebbene la scintilla finale non sia scoccata, il rapporto di amicizia tra i due sembra ormai consolidato, almeno stando ai bilanci che i due vipponi hanno fatto ieri sera.

LEGGI ANCHE

GF Vip, la finale di oggi 14 marzo: televoto aperto tra Jessica e Jucas. Questa sera il vincitore

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Jessica e Barù, bilanci al Gf Vip

Ora che la sesta edizione del reality sta per giungere al termine – questa sera, in diretta, verrà decretato il vincitore – Jessica ha deciso di esprimere la sua gratitudine al compagno di avveture. «Buonanotte, e grazie per avermi fatto conoscere Barù, Gherardo – ha detto la principessa –. Sono contenta di aver conosciuto una persona come te. Mi mancava conoscere una persona così. Non mi sono mai illusa sulla persona che sei, l’ho capito benissimo come sei fatto».

Felice di avere chiarito ogni malinteso con Jessica, Barù ha ammesso che vivere nella Casa non è stato facile per il suo carattere: «Per me questo ambiente, che è un ambiente ostile, chiusi dentro in casa, in un ambiente che è l’opposto di quello a cui sono abituato è stato per me una sfida e sono contento di averla vinta. Se mi dovessi chiedere cosa mi è piaciuto, ti dico il ridere 20 minuti per niente, cosa che non facevo da tanto. E poi l'amicizia, essendo un ambiente ostile se esci con delle amicizie vere sono testate qui dentro».

Dal canto suo, Jessica ha ammesso che mai si sarebbe aspettata di arrivare in finale con la sorella Lulù: «Io mi aspettavo di uscire dopo un mese e mezzo mai poi ho iniziato a conoscere le persone. Una delle puntate più brutte è stata quando è andata via Clary. Poi il tempo ha iniziato a scorrere veloce». Chissà quali sorprese riserverà il futuro a Jessica e a Barù!

© RIPRODUZIONE RISERVATA