Fiorello nella sede Rai di Via Asiago: «Qui ho il Daspo, non è stato facile entrare»

Fiorello ospite a sorpresa della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti di Radio Rai, arrivando nella sede di via Asiago dove andava in onda la sua trasmissione "Viva Rai 2": «Grazie per questo mio ritorno, sono arrivato qui in ritardo perché in via Asiago ho il daspo e non posso entrare facilmente...Ora dopo di me - prosegue lo showman - qui davanti si apriranno due centri, uno di meditazione e uno di yoga, sarà una strada di silenzio e di pace».

In occasione della conferenza stampa, l'amministratore delegato Roberto Sergio ha consegnato un premio a Rosario Fiorello, che lui ha voluto dedicare «ai nostri coinquilini che ci hanno sopportato». «Auguro loro silenzio e pace, non dico per l'eternità», ha scherzato ancora Fiorello, che ha poi parlato del suo futuro in Rai, ma senza far trapelare molto. «Andrò in altro loco, forse, ancora non si sa», ha aggiunto, senza rivelare la possibile nuova location. Fiorello si è poi rivolto a Sergio: «Quando torni in radio? Quando finisci?», ha chiesto lo showman. «Non lo so, vedremo più avanti. Non sono in uscita», ha risposto l'Ad.