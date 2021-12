La fermana Hu è tra i 22 big a Sanremo in coppia con il rapper Highsnob: «E' proprio tutto vero, ora sorrido»

FERMO - «È tutto vero», «Sorrido»: così la cantante fermana Hu, al secolo Federica Ferracuti, ha commentato sui social la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo 2022 tra i big. E rivolgendosi a Highsnob, che sarà con lei sul palco dell’Ariston, ha aggiunto «prepara la valigia». I nomi dei 22 big che parteciperanno al prossimo festival della canzone italiana sono stati annunciati da Amadeus l’altra sera durante il Tg1 delle 20. E nell’elenco dei 22 artisti figura anche il nome della fermana insieme al rapper avellinese Highsnob, al secolo Michele Matera. Anche lui, nelle storie di Instragram, ha annunciato e commentato la partecipazione a Sanremo con Hu: «Avete sentito bene».



La passione

A tre anni la piccola Federica sognava di suonare il pianoforte, ma invece dei tasti sono arrivate le corde di una chitarra. Se ne è subito innamorata e si è dedicata al jazz. Poi lo studio, partito a 11 anni con la chitarra jazz e le tecniche di improvvisazione, il pianoforte, il basso e il violoncello, fino ad abbracciare la musica elettronica e la produzione. Un grande ascolto verso tutti gli stili e generi musicali, hanno fatto sì che diventasse quella che è oggi, una cantante, producer e polistrumentista. Prima è stata turnista, ha fatto diversi concerti in Italia, poi nel 2016 Federica Ferracuti ha dato vita al progetto artistico Hu. Ha firmato diversi lavori pubblicitari, tra cui si segnalano la campagna Lamborghini #Real lovers, la Chiara Ferragni summer campaign, e il Night trailer generator per Jagermaister. Nel 2018 è tra i 10 finalisti dello Jager music Lab, che le permette di andare a Berlino e ricevere due menzioni speciali.

La svolta

La svolta è arrivata nel 2020: prima il singolo Neon, poi a settembre l’ingresso in Warner Music Italy e la partecipazione ad AmaSanremo con il singolo “Occhi Niagara”, che l’ha fatta entrare tra i finalisti di Sanremo Giovani. Dopo questo singolo, ci sono stati End, e MilleMila, uscito alla fine dello scorso mese di ottobre. Attualmente vive a Milano, lavora al nuovo disco, ma non dimentica Fermo, la sua casa.

