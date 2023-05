MACERATA - A un mese dalle serate finali, il 23 e 24 giugno, Musicultura annuncia gli ospiti che calcheranno il palco dello Sferisterio di Macerata. Sono Fabio Concato, Ermal Meta, i Santi Francesi, Paola Turci, Chiara Francini e Dardust, che si vanno ad aggiungere ai già annunciati Ron e Gianmarco Carroccia per la settimana della Controra.

La selezione

Intanto si procede con la selezione degli otto vincitori del concorso, la cui rosa si sta completando in via definitiva. Saranno gli otto vincitori ad esibirsi sia il 23 che il 24 e si intrecceranno con le performance degli ospiti. Il 23 toccherà a Fabio Concato, Paola Turci, Chiara Francini e Santi Francesi. Proprio questi ultimi sono stati vincitori assoluti dell’edizione 2021 di Musicultura con il nome The Jab e poi, lo scorso dicembre 2022, con l’attuale nome di Santi Francesi hanno vinto anche la 16esima edizione del talent X Factor. Il 24 giugno si esibiranno Ermal Meta e Dardust, ancora gli otto vincitori e poi, dalla somma dei voti del pubblico delle due serate, si avrà il vincitore assoluto dell’edizione 2023, la 34esima, a cui andrà il premio Banca Macerata di 20mila euro. «Presto – commenta il direttore artistico del festival, Ezio Nannipieri – comunicheremo i nomi di altri ospiti, altri li lasceremo scoprire direttamente dal pubblico, perché non abbiamo perso il gusto della sorpresa. Agli ospiti che annunciamo va la mia sincera gratitudine: come sempre faremo il massimo per metterli artisticamente e umanamente a loro agio. Tra loro ci sono graditi ritorni e prime volte a Musicultura». Una gratitudine che Nannipieri aveva già manifestato in precedenza al conduttore delle due serate finali, Flavio Insinna, a cui spetterà il compito di coordinare il palcoscenico tra gli otto vincitori e gli ospiti, per emozionare il pubblico.

Le emozioni

Quanto agli ospiti Nannipieri aggiunge che «in tutti c’è una sostanza espressiva e di contenuti di cui il pubblico afferra l’importanza perché alla prova dei fatti è quella che fa la differenza tra un’emozione che vibra e una che latita». Nell’attesa di conoscere chi sarà a contendersi la vittoria finale, ci si può emozionare con le sedici canzoni finaliste protagoniste su Rai Radio 1, nella trasmissione “La nota del giorno” di John Vignola. I brani dei 16 finalisti sono al momento al vaglio del comitato artistico di garanzia, composto quest’anno, tra i tanti, anche da Roberto Vecchioni, Paola Turci, Luca Carboni, Irene Grandi, Carmen Consoli e molti altri. Il comitato designerà sei vincitori, mentre gli altri due saranno individuati dalla direzione artistica di Musicultura.

La targa Cesanelli

Nel corso delle serate finali saranno assegnati anche altri premi, come la targa della critica “Piero Cesanelli” (3mila euro), i premi per la miglior performance e per il miglior testo (ciascuno da 2mila euro) in collaborazione con gli atenei di Camerino e Macerata e il premio, con il sostegno di Nuovoimaie, per la realizzazione di un tour (10mila euro). Ma prima delle serate finali ci saranno gli eventi della Controra, con i concerti gratuiti di Ron, che ripercorrerà i 50 anni di carriera e Gianmarco Carroccia, interprete del repertorio di Lucio Battisti.