Da Artissunch a Tosoni, Elio e Rubini, Fermo torna a teatro, il via il 12 e 13 giugno con la prima nazionale de “Le smanie per la villeggiatura”

FERMO - Fermo torna al teatro dell’Aquila, il 12 e 13 giugno, con la prima nazionale de “Le smanie per la villeggiatura”di Synergie Teatrali, e a Villa Vitali, a giugno, luglio e agosto. Il Comune e l’Amat hanno presentato lo spettacolo e la rassegna Villa in Vita che partirà il prossimo 19 giugno.



«Il primo appuntamento sarà il bentornato e l’arrivederci all’autunno per il teatro dell’Aquila» dice l’assessore alla Cultura Micol Lanzidei, parlando de “Le smanie per la villeggiatura”, di Goldoni. Tra i protagonisti ci sono Stefano De Bernardin, Stefano Tosoni, Laura Graziosi e Stefano Artissunch. «È un’emozione per me debuttare qui a Fermo, io che ho iniziato facendo le luci con Luigi Maria Musati – dice Artissunch che cura anche la regia – sul palco oltre ai protagonisti porterò il mondo del teatro, quello nascosto, fatto di tecnici, macchinisti e pure sarte». L’emozione è quella di chi ricomincia, la stessa di Tosoni e De Bernardin che sono ripartiti venti giorni fa da Porto San Giorgio.

Dopo Artissunch sarà la volta di Elio che il 19 giugno alle 21 torna a Fermo da solista dopo esserci stato insieme alle “Storie Tese” nel 2013, e che canterà e reciterà Enzo Jannacci.

La regia dello spettacolo è di Giorgio Gallione, l’arrangiamento musicale di Paolo Silvestri, e sul palco ci saranno 5 musicisti, quasi dei bizzarri compagni di viaggio che formeranno un’insolita carovana, per uno spettacolo giocoso e tutto da vivere per divertirsi. Da Elio alla “Ristrutturazione”, ovvero alle “disavventure casalinghe” raccontate da Sergio Rubini. L’attore, che cura pure la regia, debutterà in prima nazionale alle 21,30 del 9 luglio: nella vita casalinga del protagonista e della sua compagna, irromperanno ristrutturazioni e pandemia e anche qui musica dal vivo. Danza, il prossimo 18 luglio alle 21,30: arriva a villa Vitali il Balletto di Milano, ne “La vie en rose… Boléro”: musiche di Maurice Ravel e canzoni francesi ad accompagnare le danze.

La coppia Alessio Boni e Marcello Prayer ci sarà il 7 agosto, alle 21,30 e proporrà l’“Anima smarrita”, uno spettacolo che vuole essere un contributo celebrativo a Dante Alighieri. Infine la “Terra di Nessuno”, anche qui con artisti locali. Da sabato 31 luglio a lunedì 2 agosto, alle ore 18, «il pubblico sarà guidato in un viaggio a bordo delle proprie auto, in giro per Fermo, a simboleggiare le navi di Odisseo» annuncia il registra Gabriele Claretti, in uno spettacolo prodotto dall’associazione “Ho un’idea”.



«La voglia di tornare a teatro c’è, finora il pubblico sta rispondendo bene, pur con le capienze ridotte, il teatro sta tornando a funzionare» commenta il direttore dell’Amat Gilberto Santini. Quanto alle capienze, «il teatro è omologato per 340 posti più 8 per disabili, Villa Vitali per 595 più 4 per disabili: un investimento, sì, ma dovevamo dare un segno per la ripartenza» chiude il sindaco Paolo Calcinaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA