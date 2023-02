FABRIANO - Debutta questa sera (ore 21) sul palcoscenico del Teatro Gentile di Fabriano “Sinfonica”, la stagione invernale organizzata dall’Orchestra sinfonica Rossini assieme all’Amministrazione comunale di Fabriano. Il sipario della stagione si aprirà sulle note dei Pink Floyd, tra i più famosi complessi rock di sempre: la band inglese nata negli anni Sessanta dall’incontro di tre studenti di architettura e un estroso studente di pittura, si distinse per l’inesauribile ricerca di una continua innovazione al servizio di spettacoli nati per coinvolgere il pubblico con musica, luci, video ed effetti speciali.



La pietra miliare



Anche in quest’ottica, nel 1973 nacque l’album “The dark side of the moon”, che fece voltare pagina al rock dell’epoca, diventandone fin da subito una pietra miliare: ad oggi ne sono state vendute più di cinquanta milioni di copie, segno tangibile di quanto il mondo sia stato letteralmente invaso dal messaggio rivoluzionario della band londinese. La Rossini ha deciso di omaggiare il cinquantesimo anniversario di pubblicazione dell’album incaricando la confezione di un nuovo spettacolo all’autore Claudio Salvi e al direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore Roberto Molinelli, che annovera collaborazioni di lusso, dai più grandi artisti della musica classica ai big della musica pop, passando per una premiazione a Sanremo come miglior arrangiamento.



I protagonisti



Sul palco del Teatro Gentile di Fabriano l’Orchestra sinfonica Rossini, la cover band anconetana Dna, gli attori Giuseppe Esposto e Fabrizio Bartolucci e la bacchetta del Maestro Molinelli: ingredienti per uno spettacolo di sicuro successo, tra musica e video, nel segno dei Pink Floyd. Secondo spettacolo giovedì 13 aprile alle 21 con l’Orchestra Sinfonica Rossini e due giovani cantanti lirici, ma già ospiti dei più grandi teatri italiani, Iolanda Massimo (soprano) e Dave Monaco (tenore), già allievi dell’Accademia e poi artisti in cartellone al Rossini Opera Festival; sul podio il direttore artistico e principale della Rossini, il Maestro Daniele Agiman con un programma dedicato interamente al compositore pesarese.