Una ragazza di 20 anni nata da un donatore di sperma scopre di avere 65 fratelli dopo aver fatto il test del dna

Una ragazza nata da un donatore di sperma è rimasta scioccata nello scoprire di avere 65 fratellastri dopo aver fatto un test del dna. Brenna Siperko, una 20enne del Maryland è cresciuta come figlia unica e ed è stata entusiasta di trovare e riuscire a mettersi in contatto con i suoi fratelli, specialmente quelli con interessi comuni.

Sono diventati un gruppo familiare allargato e ora si frequentano come fossero sempre stati fratelli e sorelle. Brenna li ha incontrati di persona nonostante vivano in varie località degli Stati Uniti e del Canada. Tuttavia, non hanno incontrato il loro papà biologico poiché ha scelto di rimanere anonimo.

La scoperta e la famiglia allargata

Brenna ha condiviso le sue esperienze e sentimenti riguardo alla scoperta dei suoi 65 fratellastri. Dopo aver fatto un test del dna con 23andMe, inizialmente ha scoperto di avere circa 13 fratelli, ma in seguito è stata aggiunta alle chat di gruppo e si è resa conto di avere un totale di 65 fratelli.

Ha detto a USA Today: «Avevo sempre pensato di avere fratelli da qualche parte, o almeno un paio da quando ho saputo di essere nata tramite donatore.

Ho fatto il test e l'ho scoperto definitivamente».

Incontrare i suoi fratellastri è stata un'esperienza entusiasmante per lei, poiché ha trovato persone della sua età con cui condivideva interessi comuni e caratteristiche fisiche, come occhi a mandorla e forme del viso simili. Ha descritto l'esperienza di vedere persone che le somigliavano come strana e simpatica.

Brenna considera i suoi fratelli come un gruppo di supporto e comunica regolarmente con loro attraverso una chat di gruppo familiare, cercando consigli e condividendo i suoi problemi. Alcuni dei suoi fratelli vivono nel Maryland, dove ha incontrato sei di loro, mentre altri sono sparsi in diversi stati e persino in Canada.

Ha anche detto che il loro padre biologico rimane anonimo poiché ha scelto di non essere identificato. Nonostante le preoccupazioni sollevate da alcune persone sulle potenziali sfide di avere così tanti fratellastri, Brenna ha sottolineato che scoprire e connettersi con i suoi fratelli è stata un'esperienza positiva e di supporto. Ha incoraggiato gli altri in situazioni simili a non aver paura di raggiungere e formare legami con i loro fratellastri.