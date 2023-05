Mamma rivela il segreto di famiglia, la scoperta choc del figlio dopo il test del dna: «Ho 35 fratelli»

Un uomo è rimasto sbalordito dopo aver scoperto di avere almeno 35 fratellastri dopo aver fatto un test del dna per saperne di più sul suo concepimento "segreto". Il protagonista, che ha raccontato la sua storia sui social, ha spiegato di aver appreso solo di recente da sua madre di essere nato grazie al seme donato da un uomo sconosciuto, una rivelazione che lo ha spinto a volerne sapere di più sull'identità di suo padre.

Pur comprendendo perché la madre glielo abbia tenuto nascosto, desidera che lei condivida la verità prima perché «è davvero importante conoscere le malattie genetiche ed evitare l'incesto». Rivolgendosi a Reddit, ha detto: «La parte più difficile è stata dirlo al mio vero padre, quello che mi ha cresciuto, perché non lo sapeva».

Scopre 35 fratelli dopo il test del dna

Dopo aver fatto il test del dna, l'uomo è riuscito a rintracciare il suo padre biologico e ben 35 dei suoi fratellastri, che hanno deciso di incontrarsi dopo aver fatto a loro volta il test. «Probabilmente ce ne sono molti altri là fuori», ha aggiunto. «Mi piacerebbe incontrarli tutti - abbiamo conosciuto il nostro donatore la scorsa estate e ora siamo tutti in una chat di gruppo.

Non ho intenzione di avvicinarmi a lui, ma non vedo l'ora di conoscerli». Ma questa non è l'unica informazione emersa dal suo test del dna, poiché afferma anche di aver scoperto di avere più materiale genetico di Neanderthal rispetto alla maggior parte degli altri che hanno utilizzato il servizio.

I commenti

Commentando il suo post, un utente ha detto: «Molto interessante. Mi sono spesso interrogato sugli effetti del test del dna sulla donazione di sperma. Dovrei immaginare che il tasso di donazioni delle persone tenderà a diminuire poiché è impossibile rimanere anonimi al giorno d'oggi. I bambini nati da questi donatori, come dovrebbero elaborare l'avere così tanti fratelli?». Un altro utente ha aggiunto: «Nel Regno Unito i donatori di sperma possono donare solo a 10 famiglie per legge. Ci sono modi per aggirare la regola (donare in modo non ufficiale ad amici senza scartoffie e mentire al riguardo) ma la stragrande maggioranza si attiene alla legge in quanto ci sono conseguenze nel donare in modo non ufficiale, come essere citati per il mantenimento dei figli. Penso che in futuro la regola delle '10 famiglie' dovrebbe essere estesa a tutto il mondo».