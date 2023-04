Matthew McConaughey e Woody Harrelson forse sono fratelli. Il papà e «quella vacanza in Grecia»

Tra Woody Harrelson e Matthew McConaughey il feeling palpabile sullo schermo e nella vita potrebbe avere ragioni più profonde. Esiste una buona probabilità che i due attori di True Detective siano figli dello stesso padre, ha detto lo stesso McConaughey in un'intervista sulla podcast Lets Talk Off Camera di Kelly Ripa. Un test del Dna è nelle cose, anche se la star premio Oscar per Dallas Buyers Club è riluttante a sottoporcisi: Woody - ha spiegato - ha meno da perdere, per lui invece una conferma sarebbe uno choc: «Perderei l'uomo che per 53 anni ho considerato mio padre».

Tutto è cominciato quando, qualche anno fa, le due famiglie erano in vacanza assieme in Grecia. Un'occasione frequente nella vita dei due attori i cui clan passano spesso il tempo libero assieme. Quella volta c'era anche la mamma di Matthew: «Si parlava di quanto le nostre famiglie fossero vicine e mamma se ne esce con un 'Woody, io conobbi tuo padre'. Con una pausa speciale dopo quel 'conobbi'. Era un 'conobbi' pesante», ha detto McConaughey. Da allora i due attori hanno cominciato a indagare nelle rispettive storie familiari e scoperto che il padre di Harrelson, rilasciato di prigione, era tornato a casa nello stesso periodo in cui i genitori di Matthew stavano attraversando una crisi coniugale culminata in un divorzio. Sono saltate fuori ricevute di luoghi in Texas dove la coppia clandestina si sarebbe potuta incontrare e i sospetti hanno acquistato ulteriore concretezza. «Dove io comincio e lui finisce, dove lui comincia e io finisco: è sempre stata una linea confusa. E questo fa parte del nostro 'bromance'», l'amicizia fraterna tra uomini che da decenni contrassegna i rapporti tra i due attori: «I suoi figli mi chiamano zio Matthew, i miei lo chiamano zio Woody. Quando vedi le foto di famiglia facilmente ci scambiano uno per l'altro», ha aggiunto McConaughey. Il padre di Harrelson era un poco di buono: è stato più volte in prigione, l'ultima con una condanna all'ergastolo nel 1981 per l'assassinio di un giudice ed è morto in carcere nel 2007. I genitori dell'attore divorziarono presto: «Lui - ha detto Woody - non ha mai fatto molta parte della mia vita». Test del Dna a parte, Woody e Matthew saranno assieme di nuovo in una commedia per Apple Tv intitolato Fratelli da un'altra madre in cui interpretano versioni romanzate di se stessi mentre portano le rispettive famiglie sotto lo stesso tetto in un ranch del Texas.