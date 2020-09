Premio Castello di Precicchie con Marchioni, Mancini e Mascino

FABRIANO - Taglia il traguardo della ventiquattresima edizione il Premio cinematografico e televisivo “Castello di Precicchie”. Fino al prossimo 13 settembre, nonostante le difficoltà e le restrizioni legate alla pandemia di covid-19, l’appuntamento fabrianese troverà ancora una volta dimora all’interno delle mura del castello della frazione incastrata nel verde marchigiano.

Protagonisti di questo nuovo appuntamento saranno Vinicio Marchioni, Milena Mancini e Lucia Mascino, chiamati per raccontare le loro esperienze e la loro passione. Spaziando dal drammatico alla commedia, Vinicio Marchioni ha voluto presentare per l’occasione: “20 sigarette” di Aureliano Amadei; “La strada verso casa” di Emiliano Corapi e “Quanto basta” di Francesco Falaschi. “La terra dell’abbastanza” di Fabio e Damiano D’Innocenzo e “A mano disarmata” di Claudio Bonivento, due drammatiche vicende che raccontano una periferia segnata da violenza e sopraffazione, sono i due titoli scelti da Milena Mancini. Infine l’omaggio a Lucia Mascino è composto da “Amori che non sanno stare al mondo” di Francesca Comencini, “Fraulein-Una fiaba d’inverno” di Caterina Carone e “Odio l’estate” di Massimo Venier.

Insieme anche sul palco di Precicchie, Vinicio Marchioni e Milena Mancini incontreranno il pubblico nella serata di sabato 12 settembre, mentre Lucia Mascino interverrà il giorno successivo domenica 13 settembre. La pandemia quindi non fermerà la kermesse fabrianese, con una formula che sarà come quella delle passate edizioni: retrospettiva dedicata ad artisti significativi del cinema italiano con la proiezione di alcuni film a cui seguiranno gli incontri con gli attori nella suggestiva cornice del Castello. Anche in questa edizione, verranno confermati eventi come dibattiti su un tema di attualità e di particolare interesse, mostre fotografiche e concerti dal vivo. Sarà possibile assistere agli eventi anche via streaming. L’ingresso agli eventi-spettacolo sarà gratuito con prenotazione obbligatoria attraverso il sito www.eventbrite.com.

La XXIV edizione del Premio Cinematografico e Televisivo "Castello di Precicchie" è organizzata dall'Associazione Castello di Precicchie con il patrocinio e la collaborazione di Regione Marche, Comune di Fabriano, Fondazione Marche Cultura, Università Politecnica delle Marche con la preziosa sinergia instaurata con la Diatech Pharmacogenetics.