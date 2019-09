Emma Marrone rompe il silenzio social e scrive a Tiziano Ferro: ecco cosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l'annuncio di Emma Marrone sui social del suoè seguito un. La cantante ha rassicurato più volte i fan, dicendo di stare tranquilli, che si sente serena, anche se ha bisogno di concentrarsi sulla sua salute per curarsi.Sebbene la preoccupazione per lei cresca e moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo le hanno scritto messaggi di incoraggiamento e di supporto, Emma non sembra perdere il suo buon umore e la sua grinta. Recentemente, dopo i giorni di silenzio, è apparsa su Instagram per commentare un post dell'amico e collega Tiziano Ferro che ha annunciato le nuove date del suo tour "TZN 2020 TOUR".Emma non ha nascosto l'entusiasmo di vedere di nuovo in giro Tiziano e ha scritto: «Preparami un pass per tutte le tue date, grazie», e non è mancata la risposta di Ferro che prontamente ha replicato: «È già pronto».