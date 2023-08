Amici, nuovi prof per l'edizione 2023-2024: due donne molto amate al posto di Arisa e Todaro

La prossima edizione di Amici di Maria De Filippi vedrà dei grandi cambiamenti, soprattutto nel corpo docente dopo l'addio di Arisa e di Raimondo Todaro. Sebbene non ci sia conferma ufficiale del loro allontanamento dal programma, la notizia sembra essere ormai certa. Si parla quindi già di nomi che andranno a sostituire il ballerino e la cantante e pare che si tratti di due donne di spettacolo molto amate.

Nuovi prof

Arisa potrebbe essere sostituita da Emma Marrone, che farebbe quindi un gran ritorno nel talent, mentre al posto di Todaro, secondo Nuovo Tv, potrebbe arrivare Elena D'Amario. Si tratta solo di rumors, ma tra poco più di un mese ricomincerà il programma di Maria De Filippi e si capirà come stanno realmente le cose. L'unica certezza che può essere anticipata è appunto l'addio alla trasmissione de vecchi prof.

Gli addii

Arisa, come anticipato anche da Dagospia, sembra che tornerà in Rai e sarà tra i giurati del talent The Voice Kids.

Non è esclusa nemmeno la sua partecipazione a Sanremo 2024. Todaro invece sembra che si sia allontanato per degli screzi con la padrona di casa, dopo la fine dell'ultima edizione è rimasto sempre vago sulla sua possibile conferma. Si era parlato anche di un ritorno a Ballando con le Stelle ma, sebbene Milly Carlucci abbia chiarito che non ci sono tra loro risentimenti, ha anche aggiunto di aver sorriso alla notizia di un suo come back.

