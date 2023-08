Ilary Blasi e Bastian Muller, storia al capolinea? È mistero: i due non compaiono più insieme sui social

Ilary Blasi e Bastian Muller stanno ancora insieme? È questa la domanda che gli utenti social e i fan della coppia si fanno ormai da settimane. Dopo la vacanza in Brasile, infatti, la conduttrice romana non ha più pubblicato nulla su Instagram che potesse ricondurre all'imprenditore tedesco. Spuntano, poi, video dell'ex moglie di Francesco Totti che si è divertita in compagnia delle amiche in Sardegna ma sempre senza il "suo" lui.

Il mistero di Ilary Blasi e Bastian

I fan di Ilary Blasi e Bastian Muller vorrebbero capire cosa ci sia dietro al fatto che i due non postino più nulla insieme sui social. Lo fanno per una questione di privacy oppure perché c'è aria di crisi? Le ipotesi sono tante e molteplici ma nessuna di queste, almeno fino ad ora, ha trovato una risposta certa. Di sicuro c'è solo il fatto che, dopo la vacanza in Brasile, nessuno dei due si sia più fatto vedere in compagnia dell'altro.

Alcuni, comunque, restano dell'opinione che Ilary non stia più pubblicando alcun contenuto social con Bastian per rispettare anche la sua privacy, dato che, non è un tipo che si prodiga troppo su Instagram.

Il video al Billionaire

Ilary Blasi, nei giorni scorsi, è stata anche in Sardegna dove ha trascorso qualche ora di relax e, poi, insieme alle amiche, tra cui anche Michelle Hunziker, si è concessa una serata di svago nel famoso locale Billionaire.