Elodie, il vestitino hot al concerto divide i social: «Così è troppo». Il mistero della biancheria intima: era senza slip?

Slip sì o slip no? È questo il dilemma ma, soprattutto, è questa la domanda che, da qualche giorno, tutti i fan e non di Elodie si stanno facendo. La cantante, che durante i concerti a Milano e a Roma ha sfoggiato outfit super sexy e provocanti, ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi ammiratori che non sono riusciti a capire se sotto la gonna super mini, indossasse o meno la biancheria intima. Comunque sia, in tantissimi hanno apprezzato i suoi look bollenti, anche se, c'è stato più di qualcuno che ha criticato il suo stile.

Elodie, rossa di passione e Valentino

Il "vestito della discordia", che in questi giorni ha diviso il popolo del web, è stato disegnato da Valentino ed è stato proprio pensato per essere provocante ma, allo stesso tempo, per esaltare la bellezza e la femminilità di Elodie.

La cantante lo ha indossato durante una delle sue esibizioni al Palazzo dello Sport a Roma e precisamente quando ha cantato "La coda del Diavolo". Il vestitino (di cui non è dato sapere il prezzo), era formato da due pezzi: la maglia a maniche lunghe e collo alto, collegata alla gonna, cortissima e con uno spacco a dire poco vertiginoso, tramite un anello dorato.

Proprio dallo spacco si sarebbero intraviste le zone in cui non batte il sole. Dai video comparsi su Twitter e TikTok, tuttavia, non si riesce a capire se gli slip ci siano o meno e, ovviamente, Elodie non si è espressa, anche perché, la sua preoccupazione era l'esibizione e non le mutande.

Gli slip trasparenti

Se Elodie sembra non essersene curata affatto, ecco che per lei ci hanno pensato gli utenti social. C'è quindi chi ha scritto: «Mi piaceva di più quando non metteva al primo posto il suo corpo», «Questo vestito vorrebbe essere sensuale ma risulta solo volgare» oppure «Belen, scansati proprio». Quindi, qualcuno è corso a difendere la cantante e ha specificato nei commenti dei vari post: «Siamo nel 2023 e sono stati inventati degli slip adesivi e trasparenti che vanno indossati proprio sotto a vestiti come questi.

Il Vaffa di Elodie

Lei, sempre una Dea». Effettivamente, in commercio ci sono dei perizoma che sembrano davvero non esserci e, proprio per questo, si chiamano "Nulla", costano intorno ai 7 euro.

Forse, quando Elodie ha letto tutti i commenti, le critiche o le prese in giro social sul suo outfit e le sue mutande mancanti o meno, si sarà fatta una bella risata con tanto di "Vaffa", scritta che portava anche su una t-shirt con cui si è esibita e sempre disegnata da Valentino. Con questa parola, la cantante ha omaggiato una sua canzone, precisamente "Glamour", in cui dice: «Vado a un party solo se esclusivo, vaffa*** con la V di Valentino», verso a dire poco profetico.