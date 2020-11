Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, Flavio Briatore rompe il silenzio: la sua verità sulla proposta di matrimonio

«Flavio Briatore mi ha chiesto di risposarlo», sono le parole di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. Una dichiarazione 'bomba' che arriva dopo settimane di gossip su presunti accordi e contratti. Finalmente l'imprenditore rompe il silenzio dalla casa di Montecarlo dove vive insieme al figlio Nathan Falco. Nessuna parola sul flirt con l'ex velino Pierpaolo Pretelli che sta animando la diretta di questa edizione del reality, ma una risposta 'seccata' a tutto quello che è emerso negli ultimi giorni.

L'ANTEFATTO L'ex moglie ha raccontato dentro la casa di aver ricevuto una proposta dall'ex per eventuali seconde nozze e che Briatore continua ad amarla.

«Abbiamo trascorso insieme il periodo del lockdown ed è stato come tornare ai vecchi tempi. Poi un giorno mi ha guardato e mi ha detto: “Ti amo ancora, dovremmo risposarci”, ma io non ho risposto (…) Penso che non potrà esserci un futuro come coppia, non siamo riusciti a risolvere delle problematiche che dopo 13 anni ci hanno portato alla rottura. Le colpe sono di entrambi, ci sono tante cose che non siamo riusciti a risolvere e temo di far peggio», aveva detto la showgirl calabrese ad Alfonso Signorini confermando il racconto fatto ai coinquilini.

LA REPLICA La replica di Briatore arriva attraverso 'Chi Magazine' e smentisce l'ex moglie. «Attenzione alle fake news», si legge nelle 'Chicche di gossip' della rivista diretta da Signorini. Parole che molto probabilmente saranno lette a Elisabetta Gregoraci nel corso delle prossime puntate. La coppia continua a essere sotto i riflettori, nonostante la separazione. Difficile sapere da che parte sia la verità.





