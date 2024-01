Elisabetta Gregoraci ritorna in televisione, l'annuncio social: «Ci faremo compagnia»

«Ci vedremo presto in televisione». Lo ha annunciato Elisabetta Gregoraci attraverso le sue Instagram stories. Nei giorni scorsi si è tanto parlato del ritorno di Flavio Briatore in televisione che lui stesso ha confermato. Si tratta di The Apprentice, format americano, che non debutterà in Rai con la sua prima edizione, perché è stato prodotto, già in passato, da Sky sempre con l’imprenditore italiano come conduttore.

Di conseguenza, anche l'ex moglie di Flavio Briatore nelle ultime ore ha ufficializzato il suo ritorno in televisione dove potrà mettere in risalto tutta la sua verve ironica e divertente alla conduzione dello show brillante.

Elisabetta Gregoraci su Instagram

Stando alle ultime indiscrezioni, Elisabetta Gregoraci dovrà condurre a partire da inizio anno il nuovo show comico di Rai 2 Made in Italy, una sorta di spin off di Made in Sud, il programma condotto con successo da Stefano De Martino. «Viaggiando... Che bello vi devo raccontare un sacco di novità - ha scritto Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram stories -. Ci vedremo presto in televisione. Ci faremo un sacco di risate insieme e ci terremo compagnia».