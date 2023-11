Eleonora Giorgi choc: «Ho un tumore al pancreas». L'annuncio a Pomeriggio 5, la reazione di Myrta Merlino

Eleonora Giorgi ha rivelato che le hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Il triste annuncio è avvenuto durante una puntata di Pomeriggio5, nel salotto di Myrta Merlino. L'attrice ha parlato delle sue attuali condizioni di salute, dicendo che ora l'attende l'operazione e un lungo cammino di terapie.

L'annuncio

Queste le parole dell'attrice:«Ora ho bisogno di voi, del vostro amore: mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Ora comincia il cammino che condividerò con decine di migliaia di persone, la chemio, l'operazione, poi il ritorno: lo voglio vivere in vostra compagnia». «Quando ci siamo incontrate - ha raccontato l'attrice, parlando con la conduttrice - avevo appena fatto per un puro caso una tac, venivo da una biopsia che poteva anche voler dire un anno, e invece adesso è arrivata la risposta, sono qui come guerriera, la cosa positiva è che potrò operarmi».

A quel punto Myrta Merlino, visibilmente commossa, ha voluto appoggiare una mano sulla spalla dell'attrice, commentando: «Avete capito la buona notizia? Si può operare», rivolgendosi ai telespettatori.

Eleonora Giorgi ha poi aggiunto: «Non siamo superman, non dobbiamo vergognarci della malattia. Una cara amica, molto prudente e molto buona, mi ha consigliato di non dirlo: avrai le facce di circostanza, ti isoleranno, mi ha detto. E invece no: tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male. Magari tornerò qui con una parrucchetta», ha sorriso, ringraziando i due figli «per lo straordinario amore che mi hanno testimoniato, a un livello che non immaginavo».