Domenico Diele torna in tv con il film La luce nella Masseria. Dalla condanna del 2017 alla vita privata, chi è l'attore senese

Ritorna sui grandi schermi della televisione italiana, Domenico Diele, con il ruolo di protagonista su Rai 1 con la serie La Luce nella Masseria. il film ambientato a Matera racconta l’arrivo della televisione negli anni 60. L'attore, 38enne si lascia alle spalle un brutto episodio del 2017, che ha stroncato la sua carriera,dove era finito nelle cronache a seguito del coinvolgimento in un grave incidente stradale sulla Salerno-Reggio Calabria, che aveva causato la morte di una donna.

La carriera

L'attore classe 1985, nato a Siena fece il suo esordio nel panorama televisivo nel 2009 nelle serie di “Un medico in Famiglia” e “Don Matteo”, in ambito cinematografico sempre nello stesso anno con “Questo piccolo grande amore”. Domenico Diele, nel 2012, venne aprrezzato particolarmente nella sua interpretazione del film “A.C.A.B” (All Cops Are Bastards) di Stefano Sollima al fianco di Pierfrancesco Favino e la miniserie “L’ultimo papa re” di Luca Manfredi al fianco di Gigi Proietti.

Dal 2012 in poi si rende artefice di grandi interpretazioni sia nel piccolo che nel grande schermo con “Paura 3D” dei Manetti Bros., “Adriano Olivetti La forza di un sogno”, 1992” e “Non Uccidere”, ma anche “La Foresta di Ghiaccio” di Claudio Noce, “Mia Madre” di Nanni Moretti e “Io e Lei” di Maria Sole Tognazzi. La critica aveva descritto l'attore cosi: «Faccia pulita, grandi occhi chiari e sorriso da bravo ragazzo». Sembrava essere la nascita di un nuova stella poi però dal 2017 accadrà qualcosa che cambierà totalmente la vita dell'attore.

L'incidente

Il 24 Giugno del 2017, l'attore si è reso protagonista di un grave incidente stradale sulla Salerno-Reggio Calabria, che causò la morte di Ilaria Dilillo, una donna di 48 anni che stava rientrando a casa con il suo scooter: Diele venne arrestato con l'accusa di omicidio stradale, due anni più tardi venne condannato in primo grado a sette anni e otto mesi, poi ridotti a cinque anni e 10 mesi. All'epoca dei fatti l'attore trovato non solo positivo al test tossicologico ma anche alla guida della vettura con patente sospesa rilasciò le seguenti dichiarazioni: «Sono dipendente da eroina, ma la droga non c’entra con l’incidente.

La rinascita

Le sua prima riapparizione nel grande schermo, non senza polemica, risale al 2021, nella serie “Buongiorno,Mamma!” con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. La società di produzione che scritturò Domenico Diele dovette diramare un comunicato per fare chiarezza: «In merito ad alcune richieste pervenute da organi di stampa, Lux Vide precisa che Domenico Diele è stato scritturato come attore da persona libera e non ancora condannato definitivamente a scontare la pena. La Costituzione Italiana sancisce il principio di non colpevolezza fino a definitiva sentenza di condanna, intervenuta in un momento successivo alle riprese della serie. Domenico Diele, inoltre, è un bravo attore ed è stato scelto perché ritenuto idoneo ad interpretare il ruolo. In ogni caso Lux Vide crede nel valore riabilitativo della pena previsto anch’esso dalla Costituzione italiana (art. 27, co. 3)».

La consacrazione ufficiale avviene nel 2023 con la pena ormai scontata, viene scritturato dalla Rai 1 come protagonista nella serie La Luce nella Masseria e mandato in onda il 7 gennaio per celebrare i settant'anni della televisione italiana. Domenico Diele interpreta il ruolo di Vincenzo un tipo solare, vitale, allegro, amato dalle donne, rispettato da padre e fratelli e adorato dai nipoti, Pinuccio su tutti. Perché se c'è da fare una mattata è da lui che bisogna andare, si legge nella descrizione del personaggio, ha tutte le caratteristiche per diventare il leader della famiglia, tenerla unita. Ma il destino ha in serbo per lui un’avventura che porta il nome di una terribile malattia: la sclerosi multipla. Vincenzo si sente “difettato” e dovrà imparare che lui non è la sua malattia e che, anche su una sedia a rotelle, merita di essere amato e che può continuare ad essere la persona solare, vitale e allegra che è sempre stata leader capace di tenere unita la famiglia.