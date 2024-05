MAROTTA - Notte brava al Camping di Marotta, arriva la condanna. Il fatto risale al 16 ottobre 2023 quando un 29enne marocchino si era introdotto abusivamente al Camping Cesano sulla litoranea di Marotta. Qui aveva forzato la porta del bar spaccando un vetro e aveva preso dalla cassa circa 160 euro, due bottiglie di birra e un bicchiere contenente monete per un valore di 10 euro.

Con lui c’era un altro ragazzo, sempre rimasto ignoto. Avevano danneggiato anche arredi e suppellettili, oltre a rompere il vetro di una casetta per vacanze estive del camping. L’allarme era scattato la mattina quando i gestori della struttura hanno segnalato ai carabinieri la presenza di estranei all’interno del campeggio.



Le indagini dei carabinieri



Attivate le ricerche, i militari della stazione di San Costanzo, hanno individuato il sospettato mentre si era nascosto in un bungalow per cercare di sottrarsi ai carabinieri. Il giovane straniero è stato trovato in possesso di una quantità di denaro di cui non aveva saputo motivare la provenienza (era quello preso al bar). I proprietari dei locali avevano denunciato di aver subito danni per 5.000 euro.

L’uomo era stato arrestato dai militari della stazione sancostanzese per furto, violazione di domicilio, danneggiamento e minacce. Già, perché una volta scoperto, aveva detto ai gestori: «Non sapete chi sono io, qui ci ritorno». Lo straniero era stato rimesso in libertà. Risulta già noto alla giustizia per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti. E’ senza fissa dimora. Ieri il pubblico ministero ha chiesto 2 anni e 6 mesi di condanna oltre a 1.000 euro di multa. Difeso dall’avvocato Aldo Nocito, è stato condannato a 1 anno e 3 mesi oltre a 450 euro di multa. Pena sospesa.