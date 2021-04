Cristiano Malgioglio, il dramma del melanoma a Domenica In: «Mi sento un miracolato». Poi la lettera dal suo compagno

Cristiano Malgioglio ospite a Domenica In racconta di un momento molto delicato e doloroso della sua vita. Parlando della sua carriera e dei tanti successi non ha nascosto i momenti più bui alla sua storica amica e padrona di casa Mara Venier. Qualche anno fa ha scoperto di avere un melanoma e, grazie all’aiuto dei medici, è riuscito a sconfiggerlo e a riprendersi la sua vita.

L'artista spiega di essersi sentito e di sentirsi molto fortunato per quello che è accaduto ed è convinto di essere un miracolato. «Avevo una sofferenza dentro di me. Non ho fatto chemio, sono stato preso in tempo. Se avete dei nei fatevi controllare, non si scherza», ha raccontato. Malgioglio dice di aver riscoperto molto la fede negli anni della malattia e di essersi affidato ciecamente ai medici. Per lui è stato un periodo molto duro, pieno di successi lavorativi che però non è riuscito a godersi nemmeno i suoi grandi successi lavorativi, visto che in quello stesso periodo usciva con il grande successo Mi Sono Innamorato di tuo Marito.

Nel corso della puntata c'è stata anche una grande sorpesa, il fidanzato di Cristiano. L’uomo, che non vede l’artista e opinionista televisivo da un anno ovvero da quando è scoppiata la pandemia del Coronavirus, ha mandato una cartolina direttamente dalla Turchia: «Non vedo l’ora di rivedere il tramonto sul Bosforo insieme a te. Ti aspetto».

