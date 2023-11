Cristiano Malgioglio perdona Mahmood: «Ero arrabiato ma lo amo. Ho chiesto a Carla Bruni di cantare Cocktail d'amore»

«Vorrei tornare a scrivere. E ho chiesto a Carla Bruni di cantare 'Cocktail d’amore'». Cristiano Malgioglio si racconta dalla Fialdini su Rai1 e spegne la polemica su Mahmood: «All'inizio mi sono un po' arrabbiato, ma lo amo e lo perdono».

Cristiano Malgioglio ospite della Fialdini

Un Cristiano Malgioglio inedito a 'Da noi... a ruota libera'. Reduce dal grande successo del Tale e Quale Show, il cantautore e paroliere si è raccontato a 360°, ospite da Francesca Fialdini, su Rai1. E ha rivelato uno dei suoi più grandi desideri: quello di tornare a scrivere. Una voglia, quella di Malgioglio, rinata grazie al nuovo successo di 'Ancora Ancora Ancora', storico pezzo scritto 45 anni fa per Mina e oggi tornata in cima alle classifiche grazie al remix di Mark Ronson, già arrangiatore di tante star internazionali: «Uno dei più grandi brand al mondo mi chiese il permesso di usarla per fare una campagna pubblicitaria.