Barbara D'Urso e la nuova Domenica live: la conduttrice pronta a tutto. Ecco cosa ha fatto prima della diretta

Barbara D'Urso prepara Domenica Live in versione extra large: pulisce anche lo studio. La conduttrice della domenica pomeriggio di Canale 5 è molto emozionata: sta per partire il nuovo format del salotto festivo della rete ammiraglia mediaset. Infatti, da oggi - domenica 4 aprile - la trasmissione guidata dalla conduttrice parte prima, dalle 14.45. Una novità per il pomeriggio della domenica di Canale 5.

LEGGI ANCHE

Denise Pipitone, i risultati Dna di Olesya Rostova martedì in Russia e l'incontro tv con l'avvocato

Barbara d'Urso in questo modo si va a scontrare direttamente contro Mara Venier e la sua Domenica In. Il pomeriggio di Canale 5 inizierà con uno spazio - nella prima parte - dedicata all'informazione: il covid, le ultime novità dei casi di cronaca e le interviste ai politici. Per Barbra D'Urso una nuova sfida che - probabilmente - prende un nuovo significato per lei soprattutto alla luce della fine della trasmissione della sera "Live-non è la D'Urso".

Per lanciare il nuovo Format Barbara D'Urso sembra proprio pronto a tutto: nelle sue stories appare addriittura intenta - tra mille scherzi e risate - a pulire con lo spazzolone il "suo" studio della domenica: "Amo il mio studio" scrive Barbara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA