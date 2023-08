Malgioglio fa il verso ad Arisa: «Cerco marito fra i 48 e i 49 anni, a cui piaccia solo il mio ciuffo»

Dopo Arisa, arriva il turno di Cristiano Malgioglio. Il personaggio televisivo ha pubblicato un post su Instagram in cui - facendo il verso alla cantante - annuncia di essere alla ricerca di un marito. Nella didascalia si legge: «Sono alla disperata ricerca di un marito di età compresa dai 48 ai 49 anni. Piacente un po' ricco, belloccio a cui piaccia esclusivamente il mio ciuffo. Che abbia voglia di svegliarsi a fianco di una diva, indiscussa, solare, gioiosa, smaniosa, simpatica, perfetta e un po' rompi...».

Malgioglio cerca marito su Instagram

L'annuncio di Malgioglio si conclude così: «Si offrono crisi isteriche, notti insonni e continui sbalzi di umore.

Vietato russare. Esclusi perditempo».

Il post di Arisa

Il post, come detto, ricorda molto quello di Arisa. La cantante, postando una serie di sue foto completamente nuda, aveva scritto: «Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie». In epoca social tutto è concesso: anche cercare marito su Instagram.