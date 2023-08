Arisa nuda, pioggia di critiche alla cantante: «Sei una delusione, gli uomini di qualità le donne così non le vogliono»

Arisa pubblica una serie di foto su Instagram e diventa l'argomento del giorno. La cantante ha deciso di mettersi a nudo, letteralmente, pubblicando un annuncio di matrimonio corredato da alcuni scatti di nudo quasi integrale. «Cercasi uomo, no perditempo». In poco tempo sul suo profilo si sono riversati migliaia di utenti. Tantissimi, infatti, i commenti. Molti positivi. Ma, come era prevedibile, tanti sono stati quelli negativi.

Il post di Arisa

«Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l'organo sessuale femminile, in particolare il mio». L'inusuale annuncio matrimoniale è stato postato questa mattina da Arisa sui suoi profili social, corredato da alcuni scatti in cui la cantante appare completamente nuda. «Manda la tua lettera di presentazione, profilo Ig e numero di telefono a marrymeforlove hotmail.com. It's not a joke». Non è uno scherzo, tiene a ribadire Arisa. La richiesta, precisa ancora, è per un uomo «che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre 'verità, corpo, anima, cervellò fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d'umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. Nessuna bugia. No perditempo».

I commenti

Tantissimi i commenti dei fan.

Le critiche per la scelta dell'artista non sono mancate e arrivano soprattutto da altre donne. «Serviva davvero una roba del genere? Delusa - le scrive un'utente - Stimo molto Arisa come artista, ma è caduta in basso anche lei dopo questo post, esattamente come il resto della società moderna comandata da business, denaro e apparenze». Un altro commento recita: «Ma era il caso? Tristezza». E ancora: «Non capisco perché una donna, soprattutto una artista, debba mettersi nuda per attirare attenzione su di sé. Gli uomini di qualità un post così lo scrollano». «Per me ti sminuisci molto, ad ogni foto così. Non sei solo questo». Ovviamente, c'è anche l'altro lato della medaglia. Moltissimi hanno apprezzato e gli uomini che si sono fatti avanti non si contano. Troverà davvero l'amore?