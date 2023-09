Arisa a Roma, le foto di notte fanno impazzire i fan: «Sei bellissima»

Arisa, quest'estate, ha conquistato il mondo dei social con i suoi scatti provocanti, sexy e super sensuali. La cantante, infatti, qualsiasi contenuto posti, riceve sempre moltissimi complimenti dai suoi fan e follower che continuano a rimanere ammaliati dalla sua bellezza. Così, è successo anche con l'ultima serie di foto che ha pubblicato: la cantante si trova a Roma, di notte, con alcuni amici.

Arisa ha pubblicato una serie di nuove foto sul proprio profilo Instagram che la ritraggono a Roma di notte. La cantante sembra stiracchiarsi, poi sfilare e mostrare il suo nuovo look e, infine, seduta a Piazza di Spagna, rivolge lo sguardo altrove. A corredo delle foto, ha semplicemente scritto: «Ieri», aggiungendo le emoticon di una casa e di un cuore rosso. Arisa, infatti, vive a Milano ma è spesso a Roma per impegni lavorativi.

I suoi fan sono letteralmente impazziti per questi scatti che ritengono molto sexy nonostante siano meno osè di altri pubblicati in passato.

Qualcuno ha scritto: «Sei bellissima», «Semplicemente perfetta» oppure ancora «Stai benissimo con questo nuovo taglio di capelli».

Arisa condivide tutto con i suoi follower: i suoi nuovi progetti di lavoro, i suoi pensieri più profondi e non ha paura di esprimere le proprie opinioni. Ad esempio, è diventato virale il video in cui risponde alle critiche di Paola e Chiara che l'avevano attaccata per le sue parole di sostegno a Giorgia Meloni.

