Fiera Nazionale del Tartufo Bianco ad Acqualagna, Ruscella d'oro al direttore del Tg5 Clemente Mimun

ACQUALAGNA Il Grand’Ordine della Ruscella d’Oro si riunisce domani ad Acqualagna, in occasione della 58^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, per conferire la Ruscella d’Oro 2023 a Clemente Mimun, direttore del Tg5. La cerimonia di consegna è prevista intorno alle ore 11 dopo la cerimonia inaugurale a Teatro Antonio Conti. Personaggio di spicco nel mondo del giornalismo italiano, da oltre 45 anni accompagna l'informazione del Paese. La consegna della Ruscella d'Oro è un riconoscimento al contributo che Mimun ha dato al giornalismo in Italia “con grande passione, competenza, integrità e costante ricerca della verità” si legge nella motivazione.

Attivo nel settore dal 1976, Clemente Mimun approda pochi anni dopo in Rai, per poi fondare il TG5 insieme a Enrico Mentana nel 1991.

Dal 1994 al 2002 ha assunto la direzione del TG2, per dirigere successivamente il TG1 e Rai Parlamento. Dal 2007 è direttore del TG5.

Il direttore del Tg5 sarà ospite nella stessa mattinata con il sindaco Luca Lisi e il presidente Mirco Carloni, XIII Commissione Agricoltura Camera Deputati, di un talk show che sarà anche l’occasione per ripercorre la sua lunga carriera di giornalista e direttore innovatore, dalla gavetta alla direzione del Tg5, oltre quarant’anni di professionismo nel cuore dell’informazione italiana tra incontri, scontri e taglienti verità.