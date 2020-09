Ventotto bellezze si contendono il titolo regionale di Miss Italia

CIVITANOVA - Domenica 6 settembre alle ore 21,30 al Varco a Mare di Civitanova Marche andrà in scena la finale regionale di Miss Italia, che torna in città dopo alcuni anni. Ventotto concorrenti, che hanno superato le numerose selezioni svolte in tutta la regione nel corso di quest’estate, si daranno battaglia per conquistare il titolo di Miss Marche.

Si tratta di Beatrice Angrisani di Porto Recanati, Letizia Trivelli di Macerata, Nadia Baleani di Castelfidardo, Chiara Massacci di Comunanza, Chiara Sgalippa di Montottone, Giada Branchesi di Jesi, Lea Calvaresi di Grottammare, Rachele Cicconi di Fermo, Milena Masci di Ancona, Clarissa Lunghi di Fano, Ludovica Ricciotti di Pesaro, Giulia Merloni di Fano, Maria Sole Sbaffoni di Porto Sant’Elpidio, Sofia Gambini di Pesaro, Elisabetta Zocchi di Osimo, Rosa Setola di Civitanova Marche, Irida Nasic di Tolentino, Rebecca Bonfiglio di Ascoli Piceno, Rebecca De Cosmis di San Benedetto del Tronto, Elisabetta Simonelli di Porto San Giorgio, Alice Peter di Marotta di Mondolfo, Giulia Saccinto di Senigallia, Aurora Gambini di Pesaro, Nicole D’Angelo di Offida, Kerri Montemaggio di Montegiorgio, Sara De Rosa di Offagna e Alessandra Tomassini di Fano saranno valutate da una giuria che dovrà considerare sia l’aspetto estetico che quello personale, che uscirà fuori attraverso una breve intervista sul palco.

La serata sarà presentata da una coppia collaudatissima e di sicuro affidamento professionale, composta da Marco Zingaretti e dall’ex Miss Italia Manila Nazzaro, fresca reduce dall’esperienza della trasmissione televisiva “Temptation Island”. Molto curato sarà anche l’aspetto dello spettacolo, che presenterà vari momenti che non mancheranno di appassionare il pubblico.

Tra le varie performance che si alterneranno sul parco della piacevole location civitanovese ci saranno quelle dello showman Francesco Capodacqua, già protagonista di “Amici di Maria De Filippi”, ma anche lo spettacolo di cabaret di Marco Capretti, apprezzato di recente a “Made in Sud”, l’esibizione della violinista Virginia Galliani che delizierà la platea con il suo violino elettrico, quella di Sofia Lou, vincitrice del Cantagiro Marche 2020 e di Massy, cantante che è in tournèe per promuovere il suo disco autoprodotto e che sarà accompagnato da due ballerine. A concludere una sfilata di abiti dell’azienda Toi Spose di Terni, sponsor di Miss Italia, Toi Spose è formato da uno staff di stilisti e di collaboratori qualificati che si avvalgono delle migliori materie prime. La finale regionale di Miss Italia è organizzata dall’agenzia sambenedettese Pai di Mimmo Del Moro, esclusivista del marchio per le regioni Marche, Abruzzo e Molise, che si avvarrà dell’esperienza di Ivria Montedoro, Franco Scibè e Tania De Angelis. © RIPRODUZIONE RISERVATA