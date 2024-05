Gli Shinobi Drugstore da Marotta alla conquista dell’Europa. Il quartetto marchigiano composto da Francesco Boschini al basso, Michelangelo Giorgini alla batteria, Manuel Monti alla voce e Francesco Rossi alla chitarra e seconde voci, sta infatti per imbarcarsi in mini-tour europeo che li vedrà impegnati dal 16 al 18 maggio tra Vienna, Brno e Praga. I quattro ragazzi di Marotta descrivono la loro musica come “Space turbo funk”, ma tra le dinamiche in bilico tra rock ed elettronica sono decisamente presenti i richiami ai Depeche Mode, soprattutto per quanto riguarda l’evidente amore per le linee vocali che molto devono a Dave Gahan.

La storia

La storia degli Shinobi Drugstore nasce nel 2012 come cover band e con l’ingresso del bassista si salda il nucleo della formazione. Giorgini, Rossi e Boschini iniziano a comporre musica propria, cercando un cantante che però non viene mai trovato definitivamente. I tre ragazzi decidono di mettere in pausa il progetto nel 2018, ma la voglia di musica è forte e così l’idea musicale degli Shinobi Drugstore viene riassemblata durante il periodo del Covid anche grazia all’arrivo della voce di Monti. Gli Shinobi Drugstore hanno già pubblicato tre singoli in questo 2024, "Narcissist Disorder", "Ambition" e "Confusion Loop" e proprio alla vigilia del tour è prevista la pubblicazione del nuovo singolo "Shattered Expectations", un brano originariamente concepita come canzone sentimentale, ma che si è trasformata nella narrazione di un sogno infranto dopo una rottura personale. La canzone cattura la cecità iniziale davanti alla bellezza dell'amore, seguita dalla dolorosa presa di coscienza della realtà, spingendo verso la conclusione e la fine della sofferenza. Ma non ci sarà solamente questo nuovo singolo, perché gli Shinobi Drugstore pubblicheranno entro fine anno (in streaming) tutte le canzoni che andranno a comporre il loro disco d’esordio intitolato “Everyone’s Welcome”, autoprodotto e registrato dalla band nella loro sala prove (chiamata “La caverna” dai ragazzi della band, e vero e proprio rifugio e fucina di idee) e poi mixato ai Sonic Temple Studios da Domenico Vigliotti. «Tutto l’album sarà composto da 11 brani – spiega il bassista Francesco Boschini – e le 7 canzoni rimanenti usciranno indicativamente con cadenza mensile. Entro fine anno chiuderemo il cerchio iniziato tanti anni fa. Abbiamo in programma di girare anche altri video oltre quelli che abbiamo già rilasciato e sono stati ideati e creati dal nostro batterista che è anche un grafico».

L’avventura

Ed ora la grande avventura del tour, con un furgone pieno di strumenti pronto per partire verso le date di Vienna, Brno e Praga. «Sarà una grande avventura - Conclude Francesco Boschini – per organizzare questo tour abbiamo fatto riferimento alle nostre esperienze passate, contattando quei locali che avevamo già visitato con altri progetti musicali e in alcuni casi facendo riferimento a quelle band con cui già avevamo condiviso serate. È un modo di lavorare che funziona molto bene perché curare le relazioni è estremamente importante».