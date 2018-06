Silvan incanta allo Shada Serata di vip c'è Natasha Stefanenko

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Sim Sala Bim Shada! Nel suo quinto compleanno, il locale di Civitanova si è abbandonato alle fantastiche illusioni del Mago Silvan. L’atmosfera del locale più amato della Riviera si è regalato una notte ricca di stupore e fantasia. Un curriculum da paura, pensate è stato eletto per ben due volte Magician of The Year e nel 2015 del prestigioso Masters Felloship Award dall’Academy of Magical Arts di Hollywood. Sono incalcolabili le sue presenze in tv. Ha scritto 13 libri su teoria, pratica e storia della magia. Nel 2015 molto successo ha ottenuto il libro autobiografico “La Magia della vita”. Silvan è considerato uno dei più grandi illusionisti e forse il più completo. Le carte nelle sue mani appaiono e scompaiono in un battito di ciglia, i pensieri del pubblico vengono impressi in fogli già scritti. Magia o illusione non importa, l’importante è stupire.Non solo magia ma anche una festa infinita dove la gestione Ascani ha offerto quel tocco di classe ed ospitalità di cui sono da sempre maestri inimitabili. Poi come non citare i compleanni nei compleanni: quello di Mauro Di Claudio, importante imprenditore nel mondo dell’hairstyle. Nel suo tavolo è stata notata la presenza della coppia Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni. Altro compleanno eccellente per Salvatore Lattanzi, Donoma e Gleam Bijoux per intenderci. E tanti altri fedelissimi del venerdì notte del locale civitanovese fra cui Donato Giannini. Mentre la festa decolla, già si pensa alla prossima settimana, venerdì 22 giugno, quando arriverà dall’Inghilterra la stella Lee John, la voce degli indimenticabili Imagination.