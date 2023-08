Swami Morici è Miss Marche 2023, l'incoronazione con Valeria Marini

CIVITANOVA - Swami Morici e Miss Marche 2023. L'incoronazione poco prima dell'una di notte, sul palco le aspiranti reginette e una spelndida Valeria Marini. Swami ha 18 anni, è di Serra San Quirico ed è salita sul palco con la fascia di Miss Riviera. È stata la sera di Miss Marche: in corso a Civitanova la selezione per eleggere la reginetta che rappresenterà la regione a Miss Italia. Nell'ormai consueta cornice del Varco sul mare, una ventina di ragazze si contenderanno il titolo e tra queste saranno presenti le ragazze che sono state già selezionate nelle fasi provinciali e acquisito i titoli regionali per l’accesso alle Prefinali Nazionali del concorso.

Swami Morici, 18 anni, è Miss Marche 2023

Un bagno di folla per la star della serata, Valeria Marini, che si è concessa a selfie ed autografi con simpatici siparietti sul palco assieme al presentatore Marco Zingaretti, da anni legato al concorso di Miss Italia per la nostra regione, affiancato da Miss Marche 2022, Glelany Cavalcante, che avrà il compito di cedere fascia e scettro a colei che prenderà il suo posto sul trono di ragazza più bella delle Marche.

Valeria Marini ha dato un consiglio alle ragazze, prima che la kermesse entrasse nel vivo: «Un primo consiglio leggero è quelli di divertirsi sempre.

Poi uno più serio che è invece quello di studiare, di prepararsi seguendo le proprie passioni»