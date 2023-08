Swami Morici è Miss Marche 2023, l'incoronazione con Valeria Marini

Swami Morici è Miss Marche 2023. L'incoronazione poco prima dell'una di notte, sul palco le aspiranti reginette e una spelndida Valeria Marini. Swami ha 18 anni, è di Serra San Quirico ed è salita sul palco con la fascia di Miss Riviera. È stata la sera di Miss Marche: in corso a Civitanova la selezione per eleggere la reginetta che rappresenterà la regione a Miss Italia. Nell'ormai consueta cornice del Varco sul mare, una ventina di ragazze si contenderanno il titolo e tra queste saranno presenti le ragazze che sono state già selezionate nelle fasi provinciali e acquisito i titoli regionali per l’accesso alle Prefinali Nazionali del concorso.