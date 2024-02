Ciao Darwin, l'ultima puntata con Madre e Padre Natura: capitani Alex Belli e Daniela Martani. Ecco cosa succede

L'ultima puntata della stagione di Ciao Darwin, il divertente e dissacrante show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e giunto alla nona edizione, va in onda venerdì 23 febbraio in prima serata su Canale 5. Pronti a darsi battaglia i Darwin Giovanni 8.7e i Darwin Story. I primi sono i concorrenti che si sono distinti maggiormente nella nona edizione del programma, mentre i secondi sono i protagonisti delle imprese indimenticabili delle passate stagioni. A capitanare le due squadre ci saranno due volti noti del mondo dello spettacolo: Alex Belli per i Darwin Giovanni 8.7 e Daniela Martani per i Darwin Story.

Le sfide

A intrattenere il pubblico le classiche sfide irriverenti dello show. Con "A spasso nel tempo", i concorrenti si cimentano in sfide ambientate in epoche e aree geografiche diverse, adattandosi alle variegate culture. Si passa poi ovviamente per la "prova di coraggio", per la quale serve resistenza fisica e mentale. E ancora, il "faccia a faccia": dove i concorrenti si confrontano con schiettezza e ironia, ma anche con leggerezza. Poi "i cilindroni", dove è la "cultura" a farla da padrona.

Madre e Padre Natura

In studio, per l'ultima puntata, Madre Natura e Padre Natura, rispettivamente Orian Ichaki e Lukasz Zarazowski. Durante la serata vengono assegnati i Darwin di Donatello, speciali premi alle eccellenze di tutte le edizioni, decretati dalla severissima giuria composta dal pubblico presente in studio. In gara il Premio Faccia Tosta, il Miglior Look, Miss Darwin e la Migliore Performance.