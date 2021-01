La showgirl Cecilia Capriotti deve lasciare la Casa del Grande Fratello Vip

ASCOLI - Le Marche hanno dominato la scena nell’ultima settimana del “Grande Fratello Vip” conclusasi purtroppo con l’esclusione di Cecilia Capriotti. La showgirl ascolana, entrata nella casa più spiata d’Italia un mese fa, ha dovuto lasciare il reality di Canale 5 a causa del responso degli spettatori da casa. La concorrente 44enne ha ottenuto infatti solamente il 3% delle preferenze del pubblico. A metterla fuori gara sono state le altre tre candidate, l’ex concorrente di “Temptation Island”, Carlotta Dell’Isola (con il 6% dei votanti), Stefania Orlando (con il 31% delle preferenze) e Dayane Mello (con il 60%).



Cecilia Capriotti è arrivata all’esclusione dopo giorni in cui era stata al centro dei mirino dei social, dopo una diatriba che l’aveva coinvolta con un altro marchigiano, l’osimano Andrea Zenga. Il caso era scoppiato quando, parlando di possibili futuri esclusi, l’ascolana aveva detto a Maria Teresa Ruta a proposito del figlio del glorioso portiere dell’Inter, Walter Zenga, che «che non potranno mai fuori uno che fa pena», riferendosi al rapporto difficile che lega Andrea a suo padre. In seguito a una simile dichiarazione, che aveva fatto infuriare i followers dell’amatissimo ex concorrente di “Temptation Island”, i due si erano incontrati. Andrea, nell’occasione, aveva affrontato Cecilia evidenziando che non gli era piaciuta la parola “pena” utilizzata parlando di lui. La Capriotti si era difesa: «Volevo dire tenerezza, non era in un’accezione negativa». Tutto ciò deve aver influenzato negativamente la posizione di Cecilia al televoto, nonostante i fans ribadissero la sua buona fede e che il clima della casa non faccia per la sincerità di cui è dotata.

Per rassicurare Andrea Zenga, nella puntata di lunedì è intervenuto il fratello Nicolò, consigliandolo in futuro di non precludersi alcun tipo di rapporto da instaurare con il loro papà in futuro. Prima di andare via dal programma, Cecilia Capriotti ha ringraziato chi le è stato vicino durante la sua permanenza al “Grande Fratello Vip”. «Samantha De Grenet è mia amica da tempo e la ringrazio per esserci sempre, mi sa prendere e sa comprendere il mio stato d’animo. Tommaso Zorzi è stato invece una scoperta, non conoscevo la sua profondità e la sua sensibilità. Mi ha reso felice».

