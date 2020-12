L'attrice ed ex modella Cecilia Capriotti entra nella casa del Grande Fratello

ASCOLI - L'attrice ed ex modella ascolana Cecilia Capriotti entrerà domani sera nella casa del Grande Fratello Vip dove era già stata una decina di anni fa. Nella sua carriera Cecilia Capriotti ha preso parte come concorrente, in coppia col ballerino Samuel Peron, a talent show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci su Rai 1 ha debutatto al cinema con una breve apparizione in To Rome with Love di Woody Allen e con E io non pago - L'Italia dei furbetti, per la regia di Alessandro Capone. Ha debutatto a teatro con la commedia Uomini sull'orlo di una crisi di nervi di Alessandro Capone e ha partecipato tra i concorrenti del reality show Jump! Stasera mi tuffo e poi all' Isola dei famosi.

