Svaligiata la casa della soubrette Cecilia Capriotti mentre è in vacanza con la famiglia

ASCOLI - L’anno nuovo si è aperto nel peggiore dei modi per l’attrice e showgirl Cecilia Capriotti, la quale rientrando a Milano dopo un breve soggiorno di relax all’estero con la sua famiglia, ha ritrovato svaligiato l’appartamento che con condivide con il compagno Gianluca Mobilia e la figlioletta Marie Isabelle.





Un grande spavento ha accompagnato, dunque, il ritorno a casa della bellissima ascolana, che ha subito postato tramite i social le fotografie delle stanze messe a soqquadro dai malviventi. Dopo le vacanze natalizie l’attrice e showgirl 45enne si era concessa qualche giorno di riposo, tra bagni al mare e ore passate a prendere il sole. Tornata a Milano, la brutta sorpresa. Lei, addolorata per la grave violazione e preoccupata per il furto, ha ripreso tutto con il telefonino, denunciando la situazione e rivolgendosi ai suoi followers ha chiesto loro «Vi rendete conto? Questa è la sorpresa che uno trova quando torna dalla vacanza». Su Instagram ha subito immortalato le stanze messe sottosopra, con cassetti divelti e armadi spalancati, sedie buttate in terra, abiti, accessori e oggetti di ogni tipo buttati alla rinfusa sul pavimento. Le hanno sottratto contati e preziosi. L’ex gieffina, come aveva mostrato lei stessa sui social pubblicando video e storie, si era concessa qualche giorno lontana da Milano, insieme alla sua famiglia, ignara del fatto che al suo ritorno avrebbe trovato una tale, amarissima sorpresa.



Ma Cecilia Capriotti non è l’unico vip a Milano ad essere stato nelle ultimissime settimane vittima dei ladri. Prima di lei era toccato ad altri noti personaggi del piccolo schermo, tra cui l’amico Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip dello lo scorso anno, che giorni fa aveva rivolto un appello al sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, domandandogli come fosse possibile che ignoti possano arrampicarsi con tanta facilità dalle pareti dei palazzi del centro, che entrino ed escano dagli appartamenti, li svaligino e se ne vadano senza che nessuno se ne accorga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA