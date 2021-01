Gf Vip. Cecilia Capriotti choc, lite furiosa con la colf di Tommaso Zorzi: minacce e insulti. Fan furiosi: «Vergognati»

Cecilia Capriotti choc, lite furiosa con la colf di Tommaso Zorzi. Fan furiosi: «Vergognati». L'ex gieffina, appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, è stata protagonista di una discussione social con la tata di Tommaso Zorzi, l'ormai nota Cecilia.

La tata, dal suo account Twitter, ha definito falsa la Capriotti. Poi, nel corso dell'ultima puntata, prima dell'uscita della showgirl, tata Cecilia ha twittato: «Cecilia ha sbagliato, ha 45 anni credo. Quindi più che la mamma Maria Teresa Ruta può essere la sorella». E proprio questo post sarebbe stato la goccia che fa traboccare il vaso. Cecilia Capriotti ha, infatti, replicato: «Intanto impara a scrivere in italiano. Vergognati per ciò che scrivi, quando uscirà Tommaso gli racconterò tutto e spero che ti insegni un po' di educazione. Altri insulti e ti denuncio».

La replica piccata della Capriotti ha fatto infuriare i fan. «Vergognati - scrivono alcuni utenti - tata Cecilia è venuta in Italia per rifarsi una vita, prendi esempio». E ancora: «In che senso un datore di lavoro deve insegnare l'educazione? In Italia vige la libertà di pensiero». «Quando i soldi non fanno le persone né chic né eleganti». L'ex gieffina replicherà alle critiche? Staremo a vedere.

