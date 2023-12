Ciao Darwin, Andreea Sasu è Madre Natura nella terza puntata. Dalla storia con Iannone (dopo Belen) a Temptation Island: chi è

Ciao Darwin è tornato ieri sera, venerdì 8 dicembre, con la terza puntata. Nello show condotto da Paolo Bonolis, tra i protagonisti della sfida tra lavoratori e influencer, c'è anche la nuova Madre Natura, Andreea Sasu.

Chi è Andreea Sasu

Andreea Sasu è una modella romena, nata il 27 marzo 1990. Da oltre dieci anni vive a Milano. Nota al mondo gossip per le sue love story con il motociclista Andrea Iannone, adesso fidanzato di Elodie, con il calciatore dell’Hellas Verona Riccardo Saponara e e con lo stilista Philippe Plein.

È una modella affermata e ha partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatrice. È stata con Iannone, dopo la fine della storia del motociclista con Belen.

Dopo avere terminato la scuola in Romania, si era iscritta all’università per studiare Marketing e Pubblicità, ma ha lasciato per dedicarsi al lavoro di modella. Ama lo sport, pratica il kick boxing.