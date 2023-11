Emilio Contaldo, storico concorrente di Ciao Darwin morto dopo le registrazioni: stroncato da un infarto

Gli spettatori di Ciao Darwin, al termine della prima puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, sono stati colti alla sprovvista da un triste annuncio: Emilio Contaldo - storico concorrente della trasmissione di Paolo Bonolis - è morto quest'estate dopo le registrazioni. La trasmissione Mediaset ha voluto omaggiarlo con un messaggio che recita: «Emilio Contaldo ci ha lasciato dopo aver vissuto una splendida festa insieme a noi. Grazie per la tua ingenua follia».

Chi era Emilio Contaldo

L'uomo, 58 anni di San Marzano sul Sarno (Salerno), aveva già partecipato a Ciao Darwin nel 2007 e nel 2010, creando delle simpatiche gag con il presentatore Bonolis. Nella puntata andata in onda ieri, ha svolto la mansione di "inviato" per conto di Luca Laurenti, mettendo in scena con lui pure un siparietto nella parte finale della trasmissione.

Il decesso

Secondo quanto riporta Positano News, Contaldo è morto lo scorso 21 luglio dopo essere stato stroncato da un infarto.

Aveva da poco finito di registrare le puntate della nuova edizione di Ciao Darwin. In paese era simpaticamente conosciuto come "Meliuccio o' Scarraffcchio".