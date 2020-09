Carlo Verdone si opera alle anche: «Non ero più in grado di camminare per pochi metri»

Carlo Verdone si è operato alle anche a causa delle cartilagini scomparse. «Dopo sette anni di atroce dolore alle anche per le cartilagini scomparse, mi sono deciso giovedì 17 di operarmi in un colpo solo alla ricostruzione di entrambe perché non ero più in grado di camminare per pochi metri. Oggi.... un piccolo miracolo! Buona serata a tutti», ha scritto su Facebook l'attore e regista romano.

