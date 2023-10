CAMERANO - Una serata all’insegna dell’hip-hop con un antesignano del rap made in Italy. Stasera all’Hangar Silverback di Camerano (Ancona) arriverà Bassi Maestro, nome d’arte di Davide Bassi: rapper, dj e produttore discografico milanese. Considerato uno dei padri del rap underground italiano, la sua carriera affonda le radici nell’old school di fine anni ‘80. Ma è nel decennio successivo che Bassi Maestro riesce ad affermarsi nella scena. Infatti La sua carriera decolla nei primi anni ’90 quando comincia a rappare e produrre beats, diventando uno degli artisti più prolifici, pubblicando 10 album da solista e collaborando con artisti internazionali del calibro di MOP, Busta Rhymes, Joell Ortiz oltre ai migliori artisti della scena underground, ma anche mainstream, italiana tra cui il noto rapper e produttore discografico italiano Guè Pequeno dei Club Dogo.

APPROFONDIMENTI L'ALLESTIMENTO Pesaro, area food per l’ex Hangar. A gestirla sarà la Coop di Villa Fastiggi. Il presidente Colonesi: «Per noi una grande sfida»



La performance

L’evento all’Hangar Silverback sarà dedicato alla musica hip-hop e promette di essere un’esplosione di talento e creatività. Prima e dopo la performance di Bassi Maestro si alterneranno sul palco e in consolle due gruppi di dj locali: Dorica Finest Sound, attivo dal 2012 e noto in città per le selezioni reggae, dancehall e hip hop, e dj JJames. L’evento periodico, giunto ormai al suo terzo appuntamento, è stato denominato Hangareddon, e per gli amanti del rap, dell’hip hop e del freestyle è la serata imperdibiole a cui non si può mancare. Specie questa volta, con un ospite di assoluto e indiscusso livello: una bandiera del genere e un “prime mover” della scena italiana. Con questi appuntamenti più targettizzati verso un pubblico specifico, l’Hangar Silverback di Camerano continua a dimostrarsi un incubatore di idee, attitudini ed espressioni giovanli. Infatti la struttura è nota per essere prima di tutto un centro sportivo dedicato al basket che, però, è capace di trasformarsi in un contenitore multifunzionale dove sport, arte e cultura urban convergono per creare un’atmosfera vibrante e inclusiva.

Il punto di riferimento

La serata di oggi rappresenta un’opportunità unica per immergersi in un mondo di espressione artistica, ritmo e spirito comunitario. Nel pieno rispetto dell’identità che Hangar Silverback ha scelto di rappresentare. Inaugurato due anni fa, è presto diventato punto di riferimento per tanti giovani che provengono anche dalla provincia per vivere un’esperienza unica nel suo genere.