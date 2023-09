PESARO Qualità, convenienza, comfort e carrelli degni della spesa per gourmet. Sul modello di un “Food & Eat’s store”. È la proposta molto italiana della cooperativa di consumo Villa Fastiggi che, ieri, si è aggiudicata la gestione dei due locali del vecchio palas messi a bando dal Comune.



La proposta



Il nuovo concessionario, oltre a proporre l’offerta di prodotti ben presenti nei suoi supermercati, si presenterà come una vetrina pratica e ancora più assortita ed esperienziale delle tipicità del comprensorio. È previsto anche un punto snello di ristoro. Bel colpo per la cooperativa di consumo “Villa Fastiggi” che si aggiudica una “location” comoda per i residenti e vicino a chi vive il mare. «La ditta si è aggiudicata l’avviso pubblico, in maniera provvisoria in attesa di fare le verifiche», ha confermato l’assessore al Fare Riccardo Pozzi, che spiega: «il canone mensile è di 5.310 euro , “in cambio” del completamento dei lavori non strutturali», quindi opere di suddivisione e organizzazione degli spazi, conformemente alle esigenze della futura destinazione. L’obiettivo è ottimizzare tempi e risorse pubbliche: «Affidando i lavori alle attività che gestiranno gli spazi, evitiamo gli sprechi che a volte incorrono nell’adeguare, in un secondo tempo, le stesse strutture alle esigenze commerciali del concessionario». Le due aree saranno destinate al food: «Il primo locale, di 290 mq, accoglierà un esercizio di commercio al dettaglio settore alimentare. Mentre il secondo, di 89 mq, accoglierà spazi per la somministrazione di cibo e bevande». Un modo per far vivere piazza Marconi, un progetto che il Comune di Pesaro ha candidato ad un bando della Regione Marche: «un nuovo spazio ciclopedonale di aggregazione, non solo di passaggio tra lungomare e centro storico». «Procediamo per grado - entra nel merito il presidente storico della cooperativa, Valter Colonesi - in quanto dobbiamo fare l’esatto computo metrico dei lavori ma sappiamo che sarà necessario investire tra i 400 e i 500 mila euro». Un altro passo nel settore della Gdo per questa storica cooperativa pesarese. Nata nel 1906 a San Pietro in Calibano (ora Villa Fastiggi) nel 1906 con l’obiettivo di fare fronte comune alle difficoltà del piccolo paese. Oggi la cooperativa è cresciuta, forte di 4200 soci, da lavoro ad una cinquantina di persone e conta cinque supermercati dislocati nella provincia a Villa Fastiggi, Morciola, Casinina, Piandimeleto e Sant’Angelo in Vado.



La scommessa



«Realizzare proprio in quel luogo molto speciale un nostro supermercato – commenta Colonesi – è una sfida e anche una scommessa sul futuro di questo quartiere dove il Comune prevede di creare una piazza e avrà tutte le carte per proporsi come un altro salotto della città. Lì saremo a disposizione dei residenti ma anche dei villeggianti e dei turisti. Motivo per cui arricchiremo la nostra offerta di prodotti con le eccellenze dei produttori locali sempre nel rispetto della nostra missione».