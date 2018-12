Medico stroncato da infarto mentre è in servizio in ospedale

di Paolo Panaro

Stroncato da unfulminante il medico anestesista, 47enne ebolitano, mentre era in servizio la scorsa all'ospedale Santa Maria Addolarata di Eboli. L'anestesista che lavorava presso il reparto di rianimazione dell'ospedale ebolitano è stato ritrovato privo di vita nel bagno. Il malore non gli ha lasciato scampo. Bassi era molto conosciuto ad Eboli e nell'intera Piana del Sele.Sconcertati e addolorati i medici dell'ospedale Santa Maria Adddolorata che purtroppo non hanno potuto far nulla per strappare alla morte il collega.