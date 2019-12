“La vie en rose… Bolero” a Cagli con il Balletto di Milano sul palco

CAGLI - Appuntamento con la danza per il Comunale di Cagli che ospita, questa sera alle 21, gli artisti del Balletto di Milano, tra le realtà di maggior livello artistico, in “La vie en rose… Bolero”. Lo spettacolo è diviso in due segmenti con le coreografie curate da Adriana Mortelliti e la direzione artistica di Carlo Pesta. La Vie en rose è un’affettuosa dedica in danza alla musica francese, quella degli chansonnieres come Charles Aznavour, Jacques Brel, Edith Piaf e Yves Montand, con un collage di coreografie ispirate ad alcuni dei loro indimenticabili brani.

In un susseguirsi di quadri coreografici, passando dall’ironia alla nostalgia, sulle note delle loro splendide canzoni, il pubblico potrà sognare, emozionarsi, divertirsi e sorridere in uno spettacolo che ha già conquistato migliaia di spettatori in Italia e nei maggiori teatri stranieri. Nella seconda parte la compagnia propone uno dei balletti simbolo del 900: Bolero di Maurice Ravel con 12 artisti in scena. Brano dalla forza dirompente e dalla struttura geniale, il cui ritmo ossessivo evoca la seduzione è stato reso immortale da grandissimi coreografi e superbi interpreti. La combinazione delle due parti crea uno spettacolo unico ed esclusivo, di grande emozione ed impatto. Info: 0721781341.

