Bloccata dal Covid la serata di balletto classico al Teatro delle Muse, alcuni artisti trovati positivi

ANCONA - Annullata la serata di balletto classico al Teatro delle Muse prevista per il 30 dicembre. La decisione è stata presa a causa di alcuni casi di positività riscontrati all’interno della compagnia del Balletto di Milano, prima dell’arrivo ad Ancona. Marche Teatro, particolarmente attento alla sicurezza, richiede sempre il monitoraggio di artisti e tecnici delle compagnie prima dell’arrivo. Lo spettacolo Gran Galà del Balletto del Balletto di Milano verrà riprogrammato in data successiva. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data (si prega quindi di conservarli). Il teatro comunque provvederà a rimborsare i biglietti a chi ne farà richiesta.

