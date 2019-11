Sisma in Albania, Kledi Kadiu: «Danzerò per i terremotati. La scossa l'ho sentita anch'io a Rimini»

Dopo il terremoto in Albania di questa mattina il danzatore e coreografo di origine albanese Kledi Kadiu ha annunciato all'Adnkronos il suo impegno a favore delle popolazioni colpite dal sisma. «Dovevo partire per Tirana per tenere uno stage di danza. Ho dovuto annullare tutto all'ultimo momento. Ma ho solo rimandato l'appuntamento. E quando sarà, spero prestissimo, il ricavato delle mie lezioni sarà interamente devoluto al mio Paese», ha detto all'agenzia Adnkronos.

Terremoto in Albania di 6.5, morti e centinaia di feriti, persone sotto le macerie. Scosse avvertite nelle Marche, in Puglia, Campania e Abruzzo

«I miei genitori mi hanno confermato che Durazzo è stata duramente colpita. Distrutta per quasi la metà. È una situazione spaventosa - ha proseguito Kledi Kadiu -. Quello che è accaduto sembra quasi un fenomeno contro natura. Si tratta di fenomeni non previsti e per questo non governabili».

La terra trema ancora: scosse in Bosnia-Erzegovia (magnitudo 5.4) e Grecia (4.6). Ecco dove l'epicentro

«Da alcuni anni vivo con la mia famiglia a Rimini - ha concluso Kledi - Ho sentito il terremoto anche a casa mia. Mi sono svegliato di soprassalto e ho chiamato immediatamente i miei genitori che vivono a Tirana. La città dista solo 30 chilometri da Durazzo. Stanno bene, ma la paura è stata enorme. Molte persone, da ore, vivono per strada per timore di nuove scosse».

Terremoto in Albania, l'Ingv: «Impossibile prevedere l'entità delle scosse future»



