La terra trema ancora: scosse in Bosnia-Erzegovia (magnitudo 5.4) e Grecia (4.6). Ecco dove l'epicentro

La terra continua a tremare. Il forte sisma che ha colpito l'Albania (dove il conto di morti e feriti aumenta con il passare delle ore) non è stato l'unico di oggi: una scossa di magnitudo 5.4 è stata infatti registrata alle 10.19 in Bosnia-Erzegovina. A renderlo noto l'Istituto geofisico americano (Usgs). Che poi precisa anche che l'epicentro del terremoto è stato rilevato a 6 km a sudest di Blagaj (sudovest del Paese), a 10 km di profondità. Un'altra scossa aveva colpito invece alle 5.49 la Grecia, in questo caso di magnitudo 4.6, con epicentro a 6 km a nordest da Ano Kastritsi (un villaggio nel centro-sud del Paese), nella regione della Grecia Occidentale, con ipocentro a 35 km di profondità. Ultimo aggiornamento: 13:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA