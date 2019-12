"Il lago dei cigni" va in scena al Teatro Gentile di Fabriano

FABRIANO - Venerdì 13 dicembre al Teatro Gentile di Fabriano per la stagione promossa dal Comune con l’Amat e il contributo di Regione Marche e MiBact, una magica interpretazione de Il lago dei cigni, il più acclamato tra i capolavori di Čajkovskij su coreografia di Lev Ivanov e Marius Petipa che ha sempre riscosso enorme successo popolare. A presentarlo - fuori abbonamento - è il Balletto di San Pietroburgo che annovera tra le sue fila eccellenti danzatori di scuola classica.



Il lago dei cigni è l’opera più celebre nella storia del balletto classico. Il libretto di Vladimir Petrovic Begicev è ispirato all’antica fiaba tedesca Il velo rubato basata sull’amore tra un principe e una creatura fatata, una vergine-cigno. Fu la prima composizione di Čajkovskij per il Balletto dei Teatri Imperiali di San Pietroburgo, ma la sua realizzazione coreografica definitiva è successiva sia a La bella addormentata (1890) sia a Lo schiaccianoci (1892), le altre due grandi opere del trittico composto per i Balletti. Nonostante la prima rappresentazione de Il lago dei cigni del 1877 al Teatro Bolshoi fu un insuccesso, la versione definitiva è del 1895 con la coreografia congiunta di Marius Petipa (I e III atto) e del suo allievo Lev Ivanov (II e IV atto, detti ‘atti bianchi’). Il lago dei cigni è un prodotto tipico della scuola ballettistica francese, in cui si intrecciano pantomima, i divertissement delle danze folkloristiche del terzo atto, le sfumature malinconiche di Ivanov e l’atmosfera lunare che accompagna l’arrivo di Odette, il doppio ruolo Odette/Odile, cigno bianco e cigno nero, antitesi tra bene e male, tra amor sacro e amor profano, tra luce e tenebra. Questa unione unica di elementi ha permesso che il fascino e la fama del balletto resistano ancora oggi, rendendo questo titolo uno dei più interessanti per gli appassionati di danza in quanto appaga l’innato bisogno di romanticismo del pubblico.



Il Balletto di San Pietroburgo Classical Ballet Tradition è una storica compagnia privata nata a San Pietroburgo nel 1887. Nasce per volontà di nobili borghesi russi con lo scopo di sviluppare la grande tradizione del balletto classico e di ricercare nuove forme coreografiche. Il corpo di ballo è formato da ballerini provenienti dalle migliori accademie di danza di Mosca, San Pietroburgo, Ufa, Perm, nonché vincitori di numerosi concorsi internazionali. Scopo della compagnia è conservare il patrimonio tradizionale del balletto classico. Costumi e scenografie sono stati creati sulla base dei canoni artistici del grande Teatro Imperiale russo.

Informazioni: Teatro Gentile 0732 3644. Inizio spettacolo ore 21.