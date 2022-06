Bobo Vieri sul palcoscenico di Civitanova con Cassano, Adani e Ventola: «La gente è pazza di calcio»

Dalla rete del calcio a quella dei social, passando per il padel sulla spiaggia: l’ex bomber della nazionale italiana di calcio, Christian “Bobo” Vieri sarà a Civitanova Marche, dal 17 al 19 giugno, per la tappa del “Gillette Bobo summer cup” di padel, in cui sfiderà amici e coinvolgerà i fan. Giovedì 16, alle 21,30, al teatro Rossini, appuntamento per una serata di spettacolo della sua “Bobo Tv” c on la raccolta fondi per la fondazione Heal.



Bobo Vieri, come nasce la “Bobo Tv”?

«Era il primo lockdown, facevo dirette instagram, ma volevo andare oltre: realizzare la più grande trasmissione televisiva su Twitch. Volevo parlare di calcio e altro, ho chiamato i miei tre amici Lele Adani, Nicola Ventola, Antonio Cassano. Siamo amici da 30 anni e abbiamo iniziato».



La versione teatrale?

«La gente è pazza di calcio. Quando mi è venuta l’idea, non ho fatto in tempo a postarla sui social che subito ci hanno chiamato da ogni parte del mondo».



Il format?

«Coinvolgiamo il pubblico, gli facciamo dire cosa pensa dell’Inter, della Juve, del Milan, e di molto altro saremo anche su Twitch».



Diversi ma amici da anni, ci descrive i suoi compagni di viaggio?

«Siamo amici da tanto, ci vogliamo bene, e ci prendiamo in giro; siamo onesti tra noi come lo sono tutti i calciatori. Lele Adani è lo studioso, nessuno sa di calcio come lui. Cassano è il vulcanico, un vero genio del calcio, conosce tutti gli sport e dice sempre quello che pensa. Nicola è il 20enne a quarant’anni, il nostro fratello minore. Ieri alla prima a Viareggio ha cantato».



Scalette abolite?

«Le abbiamo gettate dalla finestra, decidiamo sul momento».



Quanto è cambiato il calcio da quando ha lasciato?

«Molto, niente più catenaccio, oggi per fare i tre punti devi giocare a calcio. Squadre come Torino, Verona, Empoli, vent’anni fa erano in difficoltà, oggi si sono salvate a gennaio giocando un vero calcio. Oggi vinci se giochi».



I più grandi calciatori?

«Maradona sopra ogni dubbio, ma direi anche Messi, e Ronaldo il brasiliano».



Ronaldo del Portogallo?

«Anche lui, sono tutti grandi campioni, ognuno a modo suo».



Vieri e Mancini?

«Abbiamo giocato insieme alla Lazio, poi mi ha allenato all’Inter. All’ E uropeo vinto l’anno scorso è stato grandissimo, lui per me è un numero uno , è un amico, è anche il testimonial delle Marche tra l’altro, ma una critica gliela devo fare: la qualificazione al mondiale è stata disastrosa. Non parlo del rigore con la Macedonia, una gara storta capita, bisognava vincere con l’Irlanda o con la Svizzera. Però guardi che se va via lui, poi dopo non c’è nessuno che ha la pazienza di trovare i giovani talenti».



Vieri e le Marche?

«Anche per la mia amicizia con Mancini sono molto affezionato alla vostra regione, mando un abbraccio a tutta Civitanova ci vediamo a teatro poi sul campo di padel».



Andando più sul personale, quando ha capito che Costanza era la donna con cui metter su famiglia?

«Ci conoscevamo, eravamo nello stesso giro con i nostri rispettivi partner di allora. Poi da single ci siamo frequentati, messi insieme, e dopo due mesi ho capito che l’avrei sposata».



Le sue bimbe?

«La gioia più grande».



Se volessero giocare a calcio un giorno?

«Faranno quello che vogliono, le aiuterò, devono vedere il mondo, fare esperienza e capire cosa fare».

